Главой попечительского совета новой патриотической медиагруппы стал Евгений Пригожин

Попечительский совет новой медиагруппы под названием «Патриот» возглавил Евгений Пригожин. Об этом сообщается на сайте новой структуры.

В состав медиагруппы вошли Федеральное агентство новостей (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Народные новости». Ранее их связывали с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, попавшим под санкции США якобы за вмешательство в выборы. При этом он сам ранее отрицал связь с этими СМИ. На сайте «Патриота» не уточняется, о каком именно Пригожине идет речь — возможно, это тезка знаменитого предпринимателя. Отметим, ранее в структурах, которые связывают с бизнесменом, уже «шутили» с именами. Так, «Фонтанка» писала, что главную компанию Пригожина, ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», в 2017-м году возглавил Дмитрий Валерьевич Уткин — полный тезка командира неформальной военной организации, известной как «ЧВК Вагнера». Ее также связывали с петербургским миллиардером, он эти связи отрицал.

«На фоне развития современных технологий и интернета растет количество СМИ, в том числе антироссийских, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране... Цель Медиагруппы – максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны», – говорится в сообщении на сайте новой структуры.

Отметим, издания новой медиагруппы в СМИ связывали с так называемой «фабрикой троллей», Агентством интернет-исследований, которое попало под санкции США за вмешательство в выборы.

Руководителем «Патриота» назначен Николай Столярчук. В качестве адреса указан Санкт-Петербург, Приморский проспект, 78. Застройщиком жилого комплекса «Лахта Плаза» по этому адресу является компания «Конкорд менеджмент и консалтинг».