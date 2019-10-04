Ростовчане получили реальные сроки за переписку в Telegram и армейский ремень

Создатель и администратор чата «Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону» Владислав Мордасов и Ян Сидоров получили реальные сроки за покушение на организацию массовых беспорядков. В деле были лишь одиночные пикеты и переписки.

О приговоре Ростовского областного суда 4 октября сообщает Amnesty International Russia. На скамье подсудимых оказались трое: 24-летний Мордасов и 19-летний Сидоров якобы планировали организацию беспорядков, а 20-летний Вячеслав Шашмин собирался к ним присоединиться.

В материалах дела сказано, что первые двое создали и вели чат в Telegram, где якобы обсуждался процесс подготовки несанкционированной акции. Фигуранты предлагали участникам, а их было около двухсот, брать с собой сахар и армейские ремни. Собраться «революционеры» должны были на площади Советов в Ростове-на-Дону 5 ноября, но ничего кроме одиночных пикетов там в тот день не происходило.

Шашмина задержали более чем в сотне метров от площади, во дворах. Он ничего не выкрикивал и не держал плакаты, а в чате хоть и состоял, но не написал ни слова.

Защита на заседании настаивала, что эксперты оценивали провокационные высказывания в чате, которые не принадлежали фигурантам. Указывали на множество нестыковок, например, на показания одного из свидетелей, который якобы посмотрел экстремистский ролик, скинутый ему одним из фигурантов. На деле же видео было выложено в Сеть уже после задержания создателей группы.

Суд лишь немного смягчил требования прокуратуры: гособвинение просило 8 и 8,5 лет для Сидорова и Мордасова и три реальных для Шашмина. Последний получил требуемое, но условно, Мордасов 6 годам и 7 месяцам в колонии строгого режима, Сидоров — 6,5 лет, также строгого режима.