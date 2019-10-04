Российскую журналистку, задержанную в Иране, скоро отпустят

МИД Ирана, спустя сутки молчания, заявил, что Юлия Юзик будет отпущена в ближайшее время. Претензий со стороны властей к ней нет.

«С нее хотели объяснений», – такие слова МИД страны приводит 4 октября РИА Новости.

Юзик работала в столице Ирана по профессии. На днях по приглашению она снова поехала в Тегеран. Но впервые за все поездки в аэропорту у нее якобы отобрали паспорт, пообещав вернуть на вылете из страны.

Как писал муж журналистки в соцсетях, 3 октября сотрудники Корпуса стражей исламской революции ворвались в ее гостиничный номер и увезли в неизвестном направлении. Когда Юзик дали связаться с семьей, она сообщила, что сидит на полу в камере, связи нет, в субботу суд, где ей предъявят обвинения в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.

После появления новостей в СМИ о ситуации с коллегой официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что российский МИД вызвал посла Ирана в связи с произошедшим.