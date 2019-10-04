Фигуристка Медведева выиграла первый международный титул после ухода от Тутберидзе. Для этого ей понадобилось полтора года

Российская фигуристка Евгения Медведева 4 октября победила на турнире Shanghai Trophy в Шанхае (Китай). В сумме двухкратная призерка Олимпиады набрала 191,78 балла.

Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (186,09), третье — Лим Ын Су (184,64) из Южной Кореи.

Добавим, что для Медведевой эта победа стала первой на международном уровне после ее ухода в мае 2018 года от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Сегодня, 4 октября, произвольные программы также представят спортивные пары. Турнир в Шанхае завершится завтра, 5 октября.