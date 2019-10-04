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Город
04.10.2019 17:20
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Кто кого сливал? Для протечки на «Дунайской» нашли пусть не стрелочника, но уборщика

Только что открывшийся участок Фрунзенского радиуса уже успел протечь. Строили метро всем миром, но пока репутация подмочена только у клининговой компании.

Кто кого сливал? Для протечки на «Дунайской» нашли пусть не стрелочника, но уборщика

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Окропление открывающихся стратегических объектов для России не новость, однако обычно это делают специальные люди по специальному ритуалу. На «Дунайской» же все произошло буднично: стоило губернатору перерезать ленточку открытия трех новых станций метро и уехать, как с потолка над эскалатором полился несанкционированный дождь. Пользователи соцсетей откликнулись возмущением и сарказмом: называли потоки воды «слезами радости» и постили фотографии с аквалангистом на дне океана, который будто бы спрашивает, как ему пересесть на красную ветку метро. 

Петербургское метро при его глубине течет постоянно,  и компенсирующие мероприятия часто проводят по ночам, однако в данном случае ситуация сложилась очень уж неудачно.  Церемониию вроде как железно назначили на 5 сентября; однако собравшиеся с удивлением услышали, что пока поезда покатаются без пассажиров.  Основная причина — недостаточное обеспечение безопасности. 

Ошеломленные обитатели юго-восточной части города, матерясь, разошлись, а вот представители метрополитена, Смольного и спикер ЗакСа назвали такое решение  мужественным: тогда еще кандидат в губернаторы Беглов не побоялся электоральных потерь и во главу угла поставил здоровье горожан. Это не снимало вопроса, зачем было сгонять всех с утра к закрытым станциям, однако с безопасностью и правда не все было в порядке: «Фонтанка» писала: недомонтированных систем было немало, в том числе — дымоудаления

8 сентября миновало, электоральные риски, если они и были, растворились, так что уже никто особенно не спешил открыть станции до конца месяца, как обещалось. Ростехнадзор, наконец, выдал заключение о соответствии, Госстройнадзор — разрешение на ввод, и открытие наконец-то назначили на 3 октября. Снова стоя у ленточки, Александр Беглов заявил, что решение продолжать тестовый режим в сентябре было принято правильно — теперь станции абсолютно безопасны. Поэтому, когда на «Дунайской» потекло, все схватились за голову. 

В соцсетях сразу начали множиться сообщения о провокации. Телеграм-канал Tiograf прямо обвинил метрополитен — ведь над эскалатором находятся технические помещения, которыми теперь заведует эксплуатирующая организация.

О том, что отношения у  подземки с «Метростроем», который сооружал ветку, напряженные, не говорит только ленивый. Перевозчик заинтересован в том, чтобы получать в пользование метро без сучка и задоринки, а с этим в последнее время напряженно: на «Беговой» и «Новокрестовской» уже после запуска насчитали 1200 дефектов, станции текли  и осыпались плиткой. «Петербургский метрополитен» обратился в суд, требуя, чтобы подрядчик все исправил. Со Смольным у «Метростроя» конфликт еще глубже, все строительство Фрунзенского радиуса было расцвечено взаимными обвинениями: якобы чиновники тормозили выделение средств, а строители — медленно работали и еще медленнее подтверждали работы документами. 

По словам Смольного, с 6 сентября (то есть фактически с момента сорванного запуска) все помещения новых станций находятся под контролем ГУП «Петербургский метрополитен» и все работы производятся под его техническим надзором. Утром 4 октября «Фонтанка» обратилась к подземке с просьбой показать затопленные помещения – во избежание кривотолков, однако к тому времени воду из скандала на «Дунайской» уже спешно сливали.

Сначала «Петербургский метрополитен» скупо сообщил, что причиной были не мероприятия по запуску станций, а банальная халатность клининговой компании, которая спустила воду не туда. «Метрострой» уточнил, что на эскалатор низвергалась вода из полотерных машин: их опорожнили в трапы служебного помещения, а надо было — в пассажирских зонах. 

Никто не называл компанию-уборщика по имени, но вскоре подоспел комментарий аппарата вице-губернатора Эдуарда Батанова. «Это специализированная организация, которая производит уборку всех станций метрополитена», – сообщал Смольный, словно бы намекая, что искать надо на госзакупках. 

Особенно можно и не искать, о главном подрядчике на уборку станций метро «Фонтанка»  писала: это «Люкссервис» (бывший «Метролюкссервис»). Основала компанию в далеком 2001 году Марина Левина, в капитал пару раз временно входил сам «Петербургский метрополитен», но сейчас СПАРК называет совладельцами Левину (22,5%) и гендиректора Веронику Писареву (77,5%). Пока еще Писарева была готова обсуждать ситуацию, информацию о «сливе не туда» она решительно отрицала. Судя по всему, с тех пор было решено инцидент засушить молчанием: теперь гендиректор компании комментариев не дает. 


«Люкссервис» убирает петербургское метро с нулевых. Очередной трехмиллиардный контракт компания получила в январе, его разыгрывали несколькими лотами. Конкуренты были просто не допущены к участию, так что именно «Люкссервис» будет убирать платформы, вестибюли и служебные помещения до 2023 года. В конце 2018, когда конкурс объявлялся, никто бы не взял на себя смелость точно назвать дату открытия трех новых станций фиолетовой линии, но в документации этого лота они значатся – правда, без адресов. В расчетах услуг перечислены пассажирская зона, двери, витражи, балюстрады и многое другое. «Влажная уборка должна осуществляться с максимальным использованием моющих машин, приспособлений и устройств и включает: мытье водой с применением моющих средств и последующее удаление остатков моющих средств», – говорится в документации. Стоимость фиолетового лота составляла 704 млн, в нынешней версии, если верить сайту госзакупок, — 678 млн. 

Готовить станции Фрунзенского радиуса к открытию компании не впервой, ранее она уже отмывала «Бухарестскую» и «Международную». На сайте «Люкссервиса» можно найти благодарность от «Петербургского метрополитена» на имя Вероники Писаревой, написанную в конце 2012 года: «Вплоть до 27 декабря  на станциях продолжались строительные и монтажные работы, но в день открытия новые станции встретили почетных гостей и пассажиров в чистоте и блеске». Пока не ясно, появится ли в разделе «отзывы» новая благодарность за новые станции. 

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

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