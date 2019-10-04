Первые очереди ЖК «Полис на Комендантском» - в высокой стадии готовности

ГК «Полис Групп»

План по строительству 1 очереди ЖК «Полис на Комендантском» (секции № 18-20) уже выполнен на 88%, 2 корпуса (секции №14-17) – на 85%. Дома возводятся с опережением графика.

В корпусах завершается отделка фасадов зданий, монтаж кровли и оконных конструкций, внутренние отделочные работы МОП, установка лифтов. В квартирах выполняется предчистовая отделка. На 63% выполнено благоустройство и озеленение.

Жилой комплекс возводится в районе Каменка, рядом со ст. «Комендантский проспект». Проект имеет большое социальное значение: средства, вложенные застройщиком в покупку участка, были направлены на достройку проблемных объектов ГК «Город».

Проект реализуется в 4 этапа, в рамках которых будет построено свыше 185 тысяч кв. м жилья – 6419 квартир и два многоуровневых паркинга, способных разместить до 2110 автомобилей. В настоящее время в активной стадии строительства находятся 1,2,3,4 очереди.

ГК «Полис Групп»

На территории комплекса будет создан безопасный детский веревочный парк, игровые комплексы для детей, выполненные из экологичных материалов, зона активити для взрослых. На первых этажах расположатся коммерческие помещения.

Плановый срок окончания строительства 1 и 2 очередей – 2 квартал 2020 года, 3 очереди – 4 квартал 2020 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/