Лукашенко испугался, что назвал Зеленского «Владимиром Владимировичем»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко чуть не назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского «Владимиром Владимировичем». Фрагмент речи Лукашенко опубликовал 4 октября на Youtube телеканал «112 Украина».

Инцидент произошел на Втором форуме регионов Украины и Белоруссии.

«И вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они как раз помогли нам быстрее подойти…» — сказал Лукашенко.



Тут его речь прервал Зеленский, который его поправил: «Украины, Александр Григорьевич».



Белорусский лидер в ответ отшутился: «Я испугался, неужели я «Владимир Владимирович» сказал».



«Слава богу, нет», – подытожил президент Украины.

Зал шутку Лукашенко оценил и встретил оговорку смехом.