СМИ: Премьер Великобритании передумал выводить страну из ЕС

Премьер-министр Великобритании, известный сторонник Brexit Борис Джонсон меняет собственное отношение к выходу страны из ЕС. Телеканал Sky News со ссылкой на правительственные документы сообщил о согласии Джонсона просить ЕС о новой отсрочке разрыва, который намечен на 31 октября.

Документы, которые предоставил Сессионному суду Шотландии борец с Brexit, королевский адвокат Джо Моэм, обратившийся туда, чтобы не допустить выхода из ЕС без сделки, указывают на 19 октября как на «дедлайн», после которого Джонсон пойдёт на поклон в Брюссель.

«Премьер-министр соглашается... что если условия, оговоренные в разделах 1 и 2, не будут удовлетворены (если не удастся договориться по Brexit. – Прим. ред.), он отправит письмо (с просьбой об отсрочке. – Прим. ред.)... не позднее 19 октября 2019 года», – цитирует документ «Интерфакс» в пятницу, 4 октября.

Сам Борис Джонсон аутентичность информации пока не прокомментировал. Между тем ранее он неоднократно в резкой форме отказывался от продления сроков Brexit. И даже заявлял, что скорее «умрет в сточной канаве», чем будет просить о подобных вещах ЕС.

Ранее Джонсон добился приостановки работы парламента страны, что позволяло затруднить работу противников Brexit. Решение премьера было признано неконституционным, однако Джонсон заявил, что в отставку не пойдёт.

Сессионный суд Шотландии в пятницу рассматривает вопрос о возможности обязать Джонсона отложить Brexit и наказать его за несоблюдение этого требования. В частности заявители предлагают наложить на премьера штраф или отправить его в тюрьму.

В данный момент парламентская оппозиция готовится объявить Джонсону импичмент.

В суд, который примет решение уже в понедельник, 7 октября, обратились трое. Противник Brexit, бизнесмен Дэйл Винс, адвокат Джо Моэм, а также член парламента от Шотландской национальной партии Джоанна Черри.