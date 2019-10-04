Каршеринг на Кораблестроителей вылетел с дороги, встретив маршрутку, а «Порше» в камуфляже на Выборгском – сам

Несколько раз за день 4 октября дорожным конструкциям доставалось от автомобилей. Как минимум одна из этих аварий, по словам очевидцев, серьёзная, то есть с пострадавшим.

Каршеринговая «Шкода» на улице Кораблестроителей вылетела на газон после столкновения с маршруткой, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам Юли, в пешеходов полетел кусок бампера, они успели отскочить. Семён, также присутствовавший на месте аварии, считает, что если бы каршеринг не вывернул вправо на газон, то были бы жертвы, а сам водитель, по его утверждению, адекватный, трезвый и с документами.

«Порше Кайен» в камуфляже на Выборгском шоссе, возле салона «Хёндэ», выехал на разделительный газон сам, врезался там в рекламную опору и скатился на дорогу, рассказывает очевидец в «ДТП и ЧП». Видимо, водитель не справился с управлением. В комментариях пишут, что он был не пристёгнут, и его прокатило по салону; медики уложили его на носилки и увезли. Автомобилю тоже понадобились «носилки» – его забрал эвакуатор.

«Мимо ехал, посмотрел бордюр, да у основания рекламного щита большие куски бетона. Удивительно, как не кувырнулся», – отмечает Тимофей.

Незадолго до ДТП этот приметный «Кайен» видели сразу несколько человек: на Светлановском, на Тореза, в Сертолово. Отмечают высокую скорость, не вполне разумное поведение и использование смартфона за рулём. «Ничего плохого сказать не хочу, здоровья пострадавшему, – пишет Мария. – Но сегодня с утра была свидетелем того, как данный автомобиль вел себя на дороге (автомобиль приметный, думаю, второго такого нет) – хозяин жизни».

«Рендж Ровер» на перекрёстке проспектов Просвещения и Культуры тоже выскочил на газон, повалив при этом забор, сообщают в «ДТП и ЧП».

А ограждение на Московском проспекте, у пересечения с улицей Фрунзе, устояло. Ford «прошёлся» по нему боком и рассыпал «запчасти», в том числе колесо.



