TARMO получил Гран-при конкурса «Лидер строительного качества»

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Жилой комплекс TARMO компании «ЮИТ Санкт-Петербург» удостоен награды конкурса «Лидер строительного качества – 2019» – Гран-при в номинации «Лучший объект жилищного строительства».

Комплекс TARMO создается вблизи центра Петербурга, на Студенческой улице, д. 24, в благоустроенном и спокойном квартале Приморского района, недалеко от станции метро «Черная речка».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лидер строительного качества – 2019» состоялась в Большом зале Фонда имущества. В состав жюри вошли эксперты из различных профессиональных организаций, в том числе органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Организатором ежегодного конкурса, который прошел уже в девятый раз, выступает Комитет по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО. Конкурс проводится при поддержке и во взаимодействии с правительством Санкт-Петербурга, Национальным объединением строителей и другими профессиональными объединениями, ВУЗами, учебными центрами.

Гран-при конкурса в номинации «Лучший объект жилищного строительства» удостоен жилой комплекс TARMO, создаваемый компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» в Приморском районе, недалеко от станции метро «Черная речка». Награда была вручена на торжественной ценемонии начальнику строительства комплекса TARMO Александру Шавкунову (на фото – слева).

Конкурсная комиссия оценивала в нынешнем году 21 строительный объект, находящийся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основными критериями оценки, осуществляемой по балльной системе, по традиции является качество продукта, предлагаемого компаниями. Профессиональное содействие экспертам оказывали сотрудники Госстройнадзора Санкт-Петербурга.

«Я хочу поздравить и номинантов, и призеров этого конкурса. Здесь были представлены лидеры отрасли, – отметил в ходе церемонии награждения победителей в номинации временно исполняющий обязанности начальника Госстройнадзора Санкт-Петербурга Вячеслав Захаров. – Для Госстройнадзора качество – это, в первую очередь, безопасность и надежность. Спасибо вам за ваш труд!»

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

ЖК TARMO - застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure