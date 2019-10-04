«Выйдешь, будешь падать»: пациентов в Саратове восемь часов везли на гемодиализ на машине с капустой

В Саратовской области пациентов с тяжелым заболеванием 500 километров везли на машине с овощами. Путь занял восемь часов: капуста придавливала людям ноги.

Видео 4 октября опубликовали во «ВКонтакте». Четырёх женщин повезли из Дергачей в Энгельс на гемодиализ, процедуру, жизненно необходимую людям с почечной недостаточностью. В машине, которую обычно используют для хозяйственных нужд Дергачевской центральной республиканской больницы, людей разместили по стенкам.

В ролике, который сняла одна из пациенток, видно, что путешествовать таким образом крайне неудобно: «Ноги не гнутся. Выйдешь, будешь падать», – резюмирует одна из женщин. Она не может даже сменить положение, потому как тогда десяток кочанов покатится по полу.

Как радиостанции «Говорит Москва» прокомментировали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, главврачу придётся извиняться перед пассажирами лично. В ведомстве сочли, что причиной стали «ненадлежащая организация и недостаточный контроль со стороны руководства больницы».