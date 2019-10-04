Россияне рассказали, сколько денег нужно для счастья. Дороже всего оно обходится мужчинам и москвичам, в Петербурге мечтают скромно

Портал Superjob.ru выяснил, что для счастья жителю России нужно зарабатывать 161 тысячу рублей, но это только среднестатистически. Так, петербургское счастье можно назвать недорогим, если сравнивать его с запросами в Саратове, Челябинске и не только.

По данным исследования, опубликованного 4 октября, в первую тройку вошли Москва, Владивосток и Ростов-на-Дону, жителям которых для счастья требуется как минимум 212, 205 и 200 тысяч рублей соответственно. Петербургская тяга к материальному не подняла город даже до первой десятки — Северная столица с зарплатой в 165 тысяч заняла 14 строчку. От лидеров её отделяют, к примеру, Хабаровск (167 тыс.), Самара (170 тыс.), Нижний Новгород (172 тыс.), Челябинск (175 тыс.), Саратов (178 тыс.).

Дешевле всего счастье стоит в Оренбурге (115 тыс.), Кирове (120 тыс.), Липецке (124 тыс.) и Пензе (125 тыс.). За год в этих городах сократили аппетиты. В Петербурге, как и в Москве, желаемая зарплата, наоборот, прибавила по 5 тысяч рублей.

Исследование проводилось с 16 августа по 5 сентября в городах, население которых превышает 500 тысяч. Вопросы задавали только экономически активному населению. Как отметили специалисты, сравнительно скромным можно назвать счастье молодёжи: опрошенным до 24 лет достаточно 118 тысяч. Зависят запросы также от пола: мужчинам для счастья нужно зарабатывать не меньше 181 тысячи, женщинам достаточно 138.