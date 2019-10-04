Матч азербайджанского клуба в Лиге Европы был остановлен из-за дрона с флагом Нагорно-Карабахской республики. Его попытались сбить мячом

Повисший над футбольным полем дрон с флагом самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики стал причиной остановки матча Лиги Европы «Дюделанж» (Люксембург) – «Карабах» (Баку, Азербайджан) в минувший четверг, 3 октября, в Люксембурге. Инцидент произошел на 28-й минуте, когда «Карабах» вел в счете 2:0.

Europa League game F91 vs Qarabag suspended after a drone with Political message flew over the players.... pic.twitter.com/Igr07SOhbs — 'Tobi (@AlhajiSpartan) October 3, 2019

Увидев это, азербайджанский клуб потребовал от судьи приостановить игру. Один из игроков гостей попытался сбить дрон мячом, но промахнулся. Судья увел команды в подтрибунное помещение. Вскоре дрон улетел, и примерно через 15 минут игра возобновилась. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «Карабаха».

Dudelange ile Karaba? aras?nda oynanan ma??n 33. dakikas?nda stad?n ?st?nde drone ile Ermenistan bayra?? a??ld? ve kar??la?maya ara verildi. pic.twitter.com/nvSHiP9855 — Sporx (@sporx) October 3, 2019

Ответственность за инцидент взяла на себя группировка армянских ультрас. Как написали в «Фейсбуке» ее участники, акцию провели армяне, проживающие в Бельгии.