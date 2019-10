Матч азербайджанского клуба в Лиге Европы был остановлен из-за дрона с флагом Нагорно-Карабахской республики. Его попытались сбить мячом

Повисший над футбольным полем дрон с флагом самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики стал причиной остановки матча Лиги Европы «Дюделанж» (Люксембург) – «Карабах» (Баку, Азербайджан) в минувший четверг, 3 октября, в Люксембурге. Инцидент произошел на 28-й минуте, когда «Карабах» вел в счете 2:0.

Europa League game F91 vs Qarabag suspended after a drone with Political message flew over the players.... pic.twitter.com/Igr07SOhbs