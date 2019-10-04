«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры в Приморском районе от 2,8 млн руб.

Setl Group

Компания вывела в продажу новую секцию в корпусе №7.3 квартала «Чистое небо», который строится на Комендантском проспекте.

Среди новых вариантов представлены разнообразные планировки: удобные студии с двумя окнами и возможностью зонировать пространство, однокомнатные квартиры, а также двух- и трехкомнатные евроформата с просторной кухней, подходящие для большой семьи.

Застройщик планирует сдать корпус №7.3 в следующем году: это хороший вариант для тех, кто хочет переехать как можно скорее. Все квартиры передаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции»: это позволит покупателям отметить новоселье сразу после получения ключей.

Квартал «Чистое небо» от Setl Group строится в престижном Приморском районе, недалеко от Юнтоловского лесопарка и в 15 минутах езды от метро «Комендантский проспект». Восемь корпусов уже сданы и заселены: для жителей построены детские сады, работают магазины, аптеки и кафе, ведется строительство школы. Особая гордость проекта – просторный внутренний двор протяженностью 1,5 км и пешеходная площадь Солнца. Спокойствие и безопасность обеспечивает система видеонаблюдения, покрывающая детские площадки, паркинги, входные группы и холлы.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group. Компания работает с 40 застройщиками и предлагает большой выбор жилья в Петербурге и Ленинградской области. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками покупатели получают ипотеку на специальных условиях. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте наш.дом.рф