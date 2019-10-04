Спешка водителей унесла 5 жизней на железнодорожных переездах. Ленобласть в лидерах аварийности

С января по сентябрь 2019 года на переездах Октябрьской железной дороги произошло 19 ДТП. К большинству аварий привели нарушения ПДД автомобилистами.

Как сообщают 4 октября в пресс-службе ОЖД, за первые девять месяцев 2019 года в ДТП на железнодорожных переездах получили травмы 16 человек. Пятеро из них скончались. Самой частой причиной таких аварий становятся попытки водителей пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, отмечают в компании.

В 2018 году таких ДТП на территории ОЖД было 20 – на один случай больше. В 2019 году из 19 случаев 7 произошли в Ленинградской области. Второе место по аварийности занимает Псковская область, где было зафиксировано 4 аварии.

Вечером 1 октября серьезное ДТП на переезде произошло в Петербурге. На участке железнодорожного депо «Славянка» водитель Volkswagen Golf не остановился перед шлагбаумом и столкнулся с тепловозом. Мужчина получил тяжелые травмы.