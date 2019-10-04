Жара на КАД: Renault Megane устроил дымовую завесу на дамбе

На дамбе Петербурга под Кронштадтом днем 4 октября тушили легковушку. Дымовая завеса от полыхающей машины накрыла всю проезжую часть.

«На внешнем кольце, рядом с Кронштадтом, жарко. Горит автомобиль», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Из-за пожара, по словам читателя «Фонтанки» Льва, на дамбе скопилась пробка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре на 132-м километре внутреннего кольца КАД поступила в ведомство в 14:58. Горел автомобиль Renault Megane.

Машину потушили в 15:39 силами двух машин и 8 человек личного состава. В легковушке уничтожены все сгораемые части. Сведения о пострадавших в результате пожара в МЧС не поступали.

Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение на дамбе восстановлено.