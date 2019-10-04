СКА подписал новый контракт с Антоном Беловым. Хоккеисту уменьшили зарплату

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с защитником Антоном Беловым. Как сообщает 4 октября пресс-служба армейцев, контракт с 33-летним спортсменом подписан на новых условиях и рассчитан до конца сезона, то есть до 30 апреля 2020 года.

По неофициальным данным, Белов пошел на существенное понижение зарплаты. Только на таких условиях руководство СКА согласилось на продление соглашения. По предыдущему контракту он получал 70 млн рублей в год.

«Антон Белов весной получил серьёзную травму, перенёс операцию и прошел длительный курс восстановления. С сегодняшнего дня защитник присоединился к команде, тренируется в общей группе и может принять участие в матче с «Трактором», – говорится в официальном сообщении.

Антон Белов выступает за СКА с сезона 2014/15. Вместе с клубом он стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок Гагарина. В составе национальной сборной завоевал золотые, серебряные и дважды бронзовые медали чемпионата мира.