«Образцовый» детский сад: благоустройство на «отлично»

В Петербурге подвели итоги ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство территорий районов в 2018 году. Комиссия выбирала самый благоустроенный квартал, двор, объект здравоохранения, образования, культуры, спорта, садово-паркового хозяйства, промышленности и потребительского рынка – всего 11 номинаций.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В номинации «Самый благоустроенный объект образования» лучшим стал детский сад №47 Пушкинского района. Он построен петербургской строительной компанией «Терминал-Ресурс» на «Царскосельских холмах» в прошлом году.

Первое впечатление

Что такое благоустройство? Это результат работ по улучшению внешнего вида, функциональных возможностей, экологических условий объекта. Оно включает в себя мощение дорожек, озеленение территории, установку малых архитектурных форм, обустройство игровых и спортивных площадок, чистоту и освещённость. На первый взгляд, приятный внешний вид и качественное благоустройство выполнено на многих городских объектах. Территория детского сада №47 в Пушкинском районе не просто входит в их число, но и признана членами государственной комиссии одной из лучших. Мы решили узнать, в чем секрет идеального благоустройства детского учреждения у его руководителя.

– Думаю, всё дело в мелочах. Как и в других дошкольных образовательных учреждениях, наша территория соответствует всем необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам. А ещё здесь продуманы детали, делающие пребывание каждого ребёнка насыщенным, интересным, полезным и приятным. И это очевидно как нашим маленьким посетителям, так и их родителям. Недаром говорят, что встречают по одежке, – рассказывает заведующая детским садом №47 Пушкинского района Ангелика Майорова.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"/ заведующая детским садом №47 Пушкинского района Ангелика Майорова.

О красоте и уюте сразу позаботился застройщик – строительная компания «Терминал-Ресурс». Растения для озеленения территории руководители детского сада выбирали лично – в собственном питомнике застройщика. И теперь с весны до поздней осени вокруг садика цветёт неприхотливая морозостойкая лапчатка, а значит любоваться цветами можно до наступления морозов. Застройщик ведёт комплексное освоение территории на площади 316 метров, где возводятся малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы». Во дворе ЖК «Образцовый квартал 2» и находится детский садик-призёр. Из нового обустроенного сада дети с родителями попадают прямо в уютные дворы собственных домов.

У каждого своя дорожка

От детских площадок до входа в каждую группу ведут дорожки разных цветов – так детвора точно не запутается. Здесь нет ступенек и поребриков, о которые можно споткнуться – так выглядит безбарьерная доступная среда в действии. Попасть внутрь здания можно по удобному пандусу, а входные группы – с панорамным остеклением, как и в «Образцовых кварталах». На территории садика также оборудовано место для колясок, санок и самокатов.

– Комфорт и красота для детского учреждения очень важны, но самое главное для нас – это безопасность детей. На этом мы сосредоточились, когда согласовывали проект обустройства прилегающей территории с застройщиком «Терминал-Ресурс», – продолжает рассказ Ангелика Майорова. – Исходя из своего опыта, мы предложили строителям внести ряд изменений в проект, и они пошли нам навстречу. Так, навесы веранд были заменены на прозрачные, чтобы ребёнок всегда находился в зоне видимости воспитателей. По этой же причине здесь нет высоких одиночных качелей, горок и различных «лазалок», рассчитанных детей школьного возраста – для малышей это небезопасно. Зато мы можем знакомить ребят с правилами дорожного движения на специальной обучающей интерактивной площадке, где также созданы условия для детей с ограниченными возможностями. Покрытие спортивных площадок из резиновой крошки повышает безопасность и позволяет детворе не запачкаться даже в дождливую погоду.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Детский двор

Такой же подход к строительству и обустройству территории застройщик применяет для всех своих объектов. Во дворах «Образцовых кварталов» профессионально озеленяют территорию, устанавливают современные детские игровые и спортивные площадки, оборудуются места для отдыха. Проекты предусматривают достаточное количество парковочных мест. При этом жилые дома образуют закрытую территорию, создавая уют и защищая от ветра.

– Качественные площадки для игр и спорта играют важную роль в развитии детей. На них возможен не только отдых, но и обучение. Мы проводим на площадке тематические занятия, квесты, мастер-классы, летом – музыкальные и спортивные занятия, – добавляет Ангелика Майорова. – Наше сотрудничество со строителями продолжается. Застройщик, например, завозит песок в песочницы, а зимой помогает убирать снег.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Интересно, что сейчас ООО «Терминал-Ресурс» выполняет проектирование ещё одного детского сада, который появится на территории проекта «На Царскосельских холмах» в скором будущем. За советом по его обустройству представители застройщика обратились к руководству уже работающего садика, чтобы ещё на этапе разработки проекта учесть все важные моменты и построить в результате еще одно современное дошкольное учреждение.

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