На подступах к финской границе поймали африканца. Он получал инструкции по маршруту онлайн

Карельские пограничники задержали гражданина североафриканского государства в Лахденпохском районе Карелии.

Как сообщили 4 октября в ПУ ФСБ по Республике Карелии, мужчина прибыл в Россию по туристической визе, а из Москвы отправился прямиком в приграничный регион. При задержании 23 сентября выяснилось, что у нелегала была карта с отметками на маршруте в сторону Финляндии, а от "неустановленного лица" иностранец получал инструкции в режиме онлайн.

Лахденпохский районный суд оштрафовал нарушителя на две тысячи рублей за несоответствие заявленной цели въезда в РФ и приговорил к депортации. Высылки он будет ждать в центре временного содержания иностранных граждан МВД Карелии.