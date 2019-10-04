Операция с задержанием адвоката чекистами закончилась штрафами на 45 тысяч. Рвение защитника ректору Аграрного университета пока не помогло

За посредничество в юридическом шпионаже адвокат Павел Лапаев оштрафован на 20 тысяч рублей. Исполнитель его просьбы, застигнутый за чтением сотрудниками ФСБ в Пушкинском районном суде Петербурга, заплатил на пять тысяч больше.

Как сообщает 4 октября объединенная пресс-служба судов Северной столицы, дело в отношении адвоката коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры» прекращено. Вместо этого Лапаеву назначили судебный штраф за посредничество в подделке документов. Заплатить ему придется 20 тысяч рублей. Заменить судимость на меру уголовно-правового характера суд просило следствие.

Лапаев защищал интересы бывшего ректора Аграрного университета Виктора Ефимова. Чтобы помочь клиенту, он решил исхитриться и прочитать, что именно сказал про ректора осужденный за присвоение почти миллиона рублей бизнесмен Слава Ходько. (Показания последнего легли в основу дела Ефимова.) Права на доступ к материалам, которые хранились в архиве Пушкинского районного суда, адвокаты Ефимова не имели. Чтобы попасть к заветной папке, 12 декабря 2018 года Лапаев позвонил коллеге Денису Борисову, предложил ему подделать договор об оказании юридической помощи и адвокатский ордер.

Борисова пустили в суд, выдали папку, и он углубился в чтение. Прервали его оперативники ФСБ. Пойманный с поличным юрист был лишен статуса адвоката и получил судимость за подделку и использование поддельных документов. Он признал вину и получил штраф в 25 тысяч рублей.

Виктора Ефимова обвиняют в растрате восьмилетней давности. По версии следствия, вуз по его воле заключил контракт с автономной некоммерческой организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций» – именно ей руководил Ходько. В правоохранительных органах уверены, что условия 36-миллионного контракта были заведомо невыполнимы, и деньги ректор потратил на себя. Ходько признал вину, возместил ущерб и получил полтора года колонии. Дело Ефимова слушается в Пушкинском районном суде.