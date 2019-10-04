Новейшая подлодка Тихоокеанского флота прошла по центру Петербурга. Она направляется в Балтику на испытания

Построенная на «Адмиралтейских верфях» первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, «Петропавловск-Камчатский», вышла 4 октября на государственные испытания в Балтийском море.

Как сообщили на верфях, предусмотрена программа погружений, оценка управляемости подводной лодки на разных ходовых режимах. «Адмиралтейские верфи» планируют провести государственные испытания в один этап, без возвращения корабля на завод до завершения испытаний.

Затем «Петропавловск-Камчатский» вернется на завод для ревизии и чистовой отделки, и государственная комиссия приступит к оформлению приемного акта.

Напомним, что Минобороны заключило с «Адмиралтейскими верфями» контракт на строительство шести таких подводных лодок для Тихоокеанского флота.