Новейшая подлодка Тихоокеанского флота прошла по центру Петербурга. Она направляется в Балтику на испытания
Построенная на «Адмиралтейских верфях» первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, «Петропавловск-Камчатский», вышла 4 октября на государственные испытания в Балтийском море.
Как сообщили на верфях, предусмотрена программа погружений, оценка управляемости подводной лодки на разных ходовых режимах. «Адмиралтейские верфи» планируют провести государственные испытания в один этап, без возвращения корабля на завод до завершения испытаний.
Затем «Петропавловск-Камчатский» вернется на завод для ревизии и чистовой отделки, и государственная комиссия приступит к оформлению приемного акта.
Напомним, что Минобороны заключило с «Адмиралтейскими верфями» контракт на строительство шести таких подводных лодок для Тихоокеанского флота.
Справка:
Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636: автономность плавания – 45 суток, рабочая глубина погружения — 240 м, предельная глубина погружения — 300 м; дальность подводного плавания с экономической скоростью — 400 миль; дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов — 7 500 миль; надводное водоизмещение — 2 350 м³; количество торпедных аппаратов — 6. Скорость – 18 узлов. Экипаж – 52 человека.