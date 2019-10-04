Торги на участок с храмом-самостроем в Озерках выиграла компания «Петросити»

В Петербурге участок на берегу Нижнего Большого Суздальского озера, где расположен храм-самострой, по итогам торгов выкупит ООО «Петросити». За лот компания предложила почти 86 млн рублей. Протокол торгов появился на портале Межрегиональной электронной торговой системы 4 октября.

В торгах приняли участие 12 претендентов. Участок площадью 31,7 тыс. кв. метров, протянувшийся вдоль озера в Выборгском районе, получит ООО «Петросити», которое предложила цену в размере 85 890 тысяч рублей. Основным конкурентом за лот выступила компания «Пенисула», которая предложила на 215 тысяч меньше.

В «Петросити» пока воздерживаются от комментариев. Компания сообщила, что рассказать о планах на участок будет готова только после регистрации права собственности.

Напомним, на участке стоит храм во имя Святителя Николая Чудотворца и здание воскресной школы. Первое здание в 2015 году возвела «Группа Прайм», застройщик расположенного в 20 метров долгостроя — ЖК «Новая Скандинавия». Школу построили на деньги прихожан. Оба объекта возведены без разрешительной документации и являются самостроями. После банкротства «Прайма» имущество компании выставили на торги, в том числе «храмовый» участок.

В настоящее время Арбитражный суд рассматривает иск Госстройнадзора о сносе обоих самостроев к АО «Новая Скандинавия». Приход участвует в процессе в качестве третьей стороны. Следующее заседание назначено на 26 ноября.