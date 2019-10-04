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Общество
04.10.2019 15:39
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Алмазную «матрешку» возрастом 800 миллионов лет нашли в Якутии

Необычный алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз, добыт в самом молодом месторождении Якутии – Нюрбинском горно-обогатительном комбинате. Это первый подобный алмаз за всю историю мировой алмазодобычи.

Видео: Алроса

Как сообщает 4 октября пресс-служба «Алросы», камень весит всего 0,62 карата (0,124 грамма) и имеет размеры 4,8*4,9*2,8 мм. Камень внутри полости объемом 6 кубических миллиметров имеет вес 0,02 карата (0,004 грамма) и размеры 1,9 *2,1*0,6 мм и пластинчатое строение.

Необычный алмаз обнаружили в процессе сортировки. В Научно-исследовательском геологическом предприятии его изучили несколькими методами, включая инфракрасную спектроскопию и рентгеновскую микротомографию. После чего ученые предположили, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

«Имеются две основные гипотезы: согласно первой версии в процессе роста алмаз был захвачен мантийным минералом, который позже был растворен в условиях земной поверхности, согласно второй – в результате сверхбыстрого роста внутри алмаза образовалась прослойка из пористого поликристаллического алмазного вещества, которая впоследствии была растворена более агрессивными мантийными процессами. Благодаря наличию растворенной зоны один алмаз стал свободно перемещаться внутри другого по принципу матрешки, – рассказал Олег Ковальчук, заместитель директора НИГП АЛРОСА по инновационной работе. – Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи. Это действительно уникальное творение природы, тем более, что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости».

 

 

 

 

 

 

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