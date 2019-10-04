Петербургские заправки атаковали любители халявы. Двум АЗС досталось дважды за день

За последние сутки с небольшим в полицию Петербурга сообщили о семи случаях кражи топлива с автозаправочных станций. Причем две заправки «Лукойла», расположенные недалеко друг от друга, пострадали дважды за один день, и в двух случаях подозревается один и тот же водитель.

Как стало известно «Фонтанке», в восьмом часу утра 3 октября в полицию обратилась оператор АЗС «Лукойл» на Пискаревском проспекте, 30. Женщина сообщила, что в 7 часов утра водитель белого Hyundai Solaris заправил машину топливом ЭКТО 92 на 439,09 рубля и уехал, не расплатившись. Пробив номера машины по базе, полицейские выяснили, что зарегистрированы они на серый Volkswagen, принадлежащий государственному соцучреждению для престарелых.

Несколько часов спустя в полицию поступило еще одно сообщение о краже топлива с этой же заправки. В 11:20 на АЗС подъехал зеленый ВАЗ-21099. Водитель заправил 19 с лишним литров все того же АИ-92 ЭКТО на 850 рублей и скрылся. «Лада» принадлежит жителю одной из южных республик, судимостей 25-летний молодой человек не имеет. По факту кражи топлива возбудили административное производство за мелкое хищение (ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ).

А ночью сообщили об аналогичном случае на другой заправке «Лукойл» в том же районе, причем тоже в 11:20 3 октября. Зеленая «Лада» 99-й модели с такими же номерами приехала на АЗС на Полюстровском проспекте, 93. Водитель заправил машину 20 литрами 92-го ЭКТО почти на 862 рубля и скрылся. По этому факту тоже возбудили административное производство, а розыск был объявлен еще после предыдущего случая.

Но и это еще не все. С той же заправки на Полюстровском в полицию поступило сообщение о втором случае кражи топлива. В восемь часов вечера 3 октября водитель белого Hyundai заправился там 95-м бензином ЭКТО – почти 51,5 литра на 2440,67 рубля – и уехал, не заплатив. Номера и модель машины не установлены, так что является ли это просто совпадением с утренним случаем на Пискаревском или нет, неизвестно.

Еще одной АЗС в Калининском районе досталось в ночь на 4 октября. В 1:30 на заправку Neste на проспекте Маршала Блюхера, 2, корпус 7, приехала серая KIA. Заправив 17,8 литра АИ-98 на 959 рублей с небольшим, водитель уехал, не расплатившись. Номера на машине оказались от старого Volkswagen Golf, принадлежащего 63-летнему петербуржцу.

Помимо этого, от любителей халявного топлива пострадали две заправки во Фрунзенском районе. В 21:45 2 октября на АЗС «Роснефть» на Карпатской улице, дом 1, водитель белого Iveco похитил топливо на сумму 3187 рублей. Машина принадлежит 52-летнему жителю Пушкина.

А в половине десятого утра 3 октября на АЗС Circle K, расположенной по адресу: Софийская улица, дом 89А, водитель автомобиля Volkswagen заправился почти на 350 рублей и уехал, не оплатив топливо. Номера на машине были от Land Rover Discovery, принадлежащего жителю Соснового Бора.

Как отмечал 1 октября «Дорожный инспектор», кража топлива с АЗС становится системной проблемой, и каждый день в Петербурге происходит несколько таких случаев. Так, в Пушкинском районе Петербурга ловили с погоней водителя автомобиля KIA с подложными номерами, который украл топлива на 2400 рублей. Инспекторы ДПС гнали его от Пушкинского района до поселка Новый Свет в Гатчинском районе Ленобласти. Скорость была под 200 км/ч, отмечают в группе. В итоге «КИА» улетела с трассы в поле.

В отношении водителя и пассажира возбудили уголовные дела по ст. 161 («Грабёж») и ст. 326 УК («Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства»). Проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.