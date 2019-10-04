Московское метро выиграло у оппозиционеров иск. Суд добавил к заявленной сумме тысячу

Столичная подземка отсудила у оппозиционеров 54,7 тысячи рублей. Это самая маленькая компенсация за протесты 27 июля.

Коптевский районный суд Москвы, как сообщает канал «Дождь» 4 октября, вслед за коллегами немного времени потратил на рассмотрения иска московского метрополитена к Алексею Навальному, Илье Яшину, Ивану Жданову и другим оппозиционерам. Как ранее писала «Фонтанка», сумма иска составляла 53 642 рубля 20 копеек. По решению суда метро присудили 54 тысячи 700 рублей, как сообщает РБК.

Метрополитен требовал компенсировать расходы на оплату работы сотрудников в день акции протеста, так как в этот день у части работников был выходной, но они были вынуждены выйти на работу.

Ранее Коптевский суд удовлетворил аналогичный иск Мосгортранса, обязав оппозиционеров заплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей, и «Автомобильных дорог», где компенсация составила 3,4 миллиона рублей.