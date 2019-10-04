В планах президента - стабильность. В Кремле рассказали, как Путин отметит своё 67-летие

Президент России Владимир Путин 7 октября отметит 67-й день рождения. Как и в последние годы, празднование задумывается по-семейному спокойным.

«Он проведёт его на природе. С родными и близкими», – цитирует ответ пресс-секретаря президента о дне рождения главы государства RT 4 октября. Дмитрий Песков практически дословно повторил то, что отвечал журналистам в прошлом году. Правда, тогда в число друзей попал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

В 2016-м Путин, по словам его пресс-секретаря, также готовился провести день в кругу друзей и родных, но всё же принял участие в матче Ночной хоккейной лиги, где забросил семь шайб. В 2014-м российский лидер отмечал 62-летие в более экстремальных условиях: он взял выходной и отправился в сибирскую тайгу.