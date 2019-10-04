I'll be back. Каким мы увидели Шварценеггера

Константин Селин/«Фонтанка.ру»

Арнольд Шварценеггер, известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии, дал лекцию в Петербурге. «Железный Арни» перед 50-тысячной аудиторией поведал секреты успешного человека. Основных мыслей оказалось две: меньше спать и работать над собой.

Каким Петербург увидел легендарного Терминатора – в фоторепортаже «Фонтанки».

Напомним, что Арнольд Шварценеггер выступал в рамках форума школы бизнеса «Синергия», проходящей на «Газпром Арене». Лекция длилась около получаса. Хорошо слышно оказалось не всем – в социальных сетях люди жаловались на плохое качество звука в чаше стадиона. Билеты на мероприятие стоили от 5 до 500 тысяч рублей.