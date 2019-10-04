На выходных петербуржцев припорошит снегом. В ночь на воскресенье — до минус четырёх

Предстоящие выходные мало подойдут для прогулок в парке или по улицам Петербурга: прогноз рисует снежинки.

Прогноз Северо-Западного гидрометцентра суров. В субботу, 5 октября, жителей и гостей города на Неве ждет мокрый снег с дождем. Робкую надежду оставляют слова «небольшой» и «местами». Расслабиться не даст ветер северных направлений, который будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Ночью в Петербурге 0...+2 градуса, в окрестностях и вовсе -1. Днем воздух прогреется до +3...+5 градусов.

В воскресенье, 6 октября, снег будет не только мокрым, но и самым настоящим – «сухим». Со все тем же северным ветром. Ночью в городе -1...+1 градус, в окрестностях местами до -4. Днем +3...+5.

Стоит снег и в прогнозе на понедельник, 7 октября.

Судя по соцсетям, белым-бело уже в Карелии и на севере Ленинградской области.