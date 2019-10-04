Владимир Путин назначает нового главу ФСИН. Президент меняет питерского чекиста на сибирского

На подписи указ о назначении нового руководителя ФСИН России. Им станет начальник УФСБ по Красноярскому краю Калашников. Он на десять лет моложе и не связан с Петербургом, как предыдущий. Традиция же Госбезопасности в системе тюрем и колоний остается прочной. К ней прибавилась лишь литера «М».

По информации «Фонтанки», 3 октября в секретариат администрации президента поступил указ о назначении нового руководителя Федеральной службы исполнения наказаний России, 55-летнего начальника Управления ФСБ по Красноярскому краю генерал-лейтенанта Александра Калашникова. Одновременно параллельным указом Калашников будет освобожден от должности начальника регионального УФСБ. Как известно, 3 октября Владимир Путин подписал указ и об отставке 65-летнего главы ведомства Геннадия Корниенко.

Александр Калашников/УФСБ по Красноярскому краю

За несколько дней до решений СМИ сообщали о различных кандидатах на эту должность. Одни были исторически связаны с пенитенциарной системой, другие являлись выходцами из параллельных силовых структур. Однако региональные руководители считали, что в этой кадровой интриге все равно победит Калашников. Уверенность лежала исключительно на основе карьеры Калашникова в ФСБ.

Как известно, ушедший Геннадий Корниенко так же, как и Александр Калашников, начал служить в Комитете государственной безопасности с 80-х годов. До 2001 года он работал в Службе экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Причем в отделе, который в то время курировал правоохранительный блок двух регионов. Вплоть до увольнения связи Корниенко с ФСБ и особенно питерским были крепки. Так, например, когда он приезжал в Петербург, то редко или ненадолго заходил в региональное Управление ФСИН на Захарьевской улице, а больше времени проводил у коллег на Литейном,4.

Что касается Александра Калашникова, то перед тем, как возглавить ФСБ Красноярского края в мае 2017 года, он работал на руководящем посту в Контрольной службе центрального аппарата Лубянки. А до этого был заместителем начальника Управления «М» – структуры, занимающейся контрразведывательным обеспечением всех правоохранительных структур РФ. До этого минимум пять лет работал именно в службе «М». То есть, по большому счету, генезис Корниенко и Калашникова один.

С 2011 по 2017 год Калашников занимал пост начальника УФСБ по Республике Коми. Звание генерал-лейтенанта присвоено Калашникову летом прошлого года.

Традицию же назначать на это особое ведомство генералов ФСБ запустил не Владимир Путин. После революции 1917-го места лишения свободы создавало именно Объединенное главное политическое управление – специальный орган государственной безопасности. Вплоть до смерти в 1926 году его председателем был Феликс Дзержинский.

Кстати, служебный кабинет Александра Калашникова располагался в Красноярске по адресу: улица Дзержинского, 18. А на той же улице Шпалерной в Петербурге, где находится здание ФСБ и ее внутренняя тюрьма, называемая сегодня следственным изолятором Минюста, также стоит памятник Дзержинскому. В полный рост.

О том, что в карьере Александра Калашников есть удивительный этап – служба в «столыпинских» вагонах, вы можете прочитать на 47news.