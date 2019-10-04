Петербургские танцоры стали призерами чемпионата Европы и Кубка мира
Три медали на европейских турнирах по акробатическому рок-н-роллу завоевали петербуржцы. В Харькове (Украина) прошли чемпионат Европы в дисциплине «Формейшн» (женщины), первенство Европы в дисциплине «Формейшн» (девушки) и Кубок мира среди юниоров и юношей.
Команда Lady (клуб «Лидер», спортивная школа Центрального района Санкт-Петербурга) завоевала серебряные медали чемпионата Европы среди женских команд в дисциплине «Формейшн».
Петербургская команда Little Lady (клуб «Лидер») стала обладателями бронзовых медалей первенства Европы в дисциплине «Формейшн» среди девушек.
Петербуржцы Никита Шабров и Мария Лыкова (клуб «Лидер») завоевали бронзовые награды Кубка мира.