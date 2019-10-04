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04.10.2019 14:39
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Петербургские танцоры стали призерами чемпионата Европы и Кубка мира

Три медали на европейских турнирах по акробатическому рок-н-роллу завоевали петербуржцы. В Харькове (Украина) прошли чемпионат Европы в дисциплине «Формейшн» (женщины), первенство Европы в дисциплине «Формейшн» (девушки) и Кубок мира среди юниоров и юношей.

Команда Lady (клуб «Лидер», спортивная школа Центрального района Санкт-Петербурга) завоевала серебряные медали чемпионата Европы среди женских команд в дисциплине «Формейшн».

Петербургская команда Little Lady (клуб «Лидер») стала обладателями бронзовых медалей первенства Европы в дисциплине «Формейшн» среди девушек.

Петербуржцы Никита Шабров и Мария Лыкова (клуб «Лидер») завоевали бронзовые награды Кубка мира.

 

 

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