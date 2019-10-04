«Хлам. Не работает оно»: водители жалуются на новое приложение для оформления ДТП

C 1 октября закон об ОСАГО упрощает использование европротокола. Зафиксировать аварию теперь можно в мобильном приложении Российского союза автостраховщиков «ДТП Европротокол». Это оказалось непросто.

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Приложение доступно для Android и iOS. Но водители, скачавшие его в октябре, завалили создателей жалобами. Недочеты нашла и «Фонтанка». В РСА обещали разобраться, но проблемы пока не видят.

В теории работа с «ДТП Европротоколом» должна быть интуитивно понятной. Скачал приложение, удостоверился, что оно есть у оппонента в телефоне, добавил полисы ОСАГО (отсканировал QR-коды) — можно оформлять аварию. Надо сделать несколько фотографий: общий вид ДТП, госномера и VIN автомобилей, повреждения общим планом и детально, а также заснять автомобили свидетелей. Все инструкции отображаются на экране. Координаты места ДТП система определит автоматически, и после этого машины можно убрать с проезжей части.

При этом извещение о ДТП заполняется по старинке в рукописной форме (это обязательно), а затем фотографируется на смартфон — в меню для этого есть специальный пункт. Остаётся лишь указать дату и время происшествия.

После отправки данных придут уведомления с регистрационным номером заявления на электронную почту или телефон. Бумажное извещение необходимо, как и раньше, доставить в страховую в течение пяти дней. Занимают все манипуляции минимум времени и не нужно ждать ГИБДД.

Это в теории. Но на практике есть проблемы.

Читатель «Фонтанки» Максим 4 октября рассказал, что у него после последнего обновления на Android 9.0 (телефон Huawei P30 Pro) не отображается ключевая кнопка «Фиксирование ДТП», которая запускает весь процесс оформления аварии. Всего нижнего поля с кнопками как не бывало. Аналогичными жалобами с первых дней октября магазин приложений Google заваливают и другие пользователи.

«Не работает оно. Полис вбил, а как теперь создать извещение — черт знает. Нет нижних кнопок».

«Кнопки для оформления ДТП не отображаются, и нет никакой возможности отправить репорт об ошибке с технической информацией из самого приложения. Таким образом, функциональность абсолютно нулевая, этим приложением вообще ничего нельзя сделать».

«Redmi note 5, android 9.0. Отсутствует нижняя строка меню, оформить ДТП невозможно».

«В приложение зашёл через Госуслуги, всё хорошо. Права подтянулись. Полис нашелся. Минус: не отображаются кнопки снизу (Профиль, Оформить ДТП...). Пробовал перезаходить, проблема остаётся, т.е. воспользоваться при ДТП не смогу )».

«Скачал приложение, вошел: нижней строки, как на картинках в Рlay маркете, нет. Как оформлять ДТП (какие пункты выбирать, их просто нет) не ясно, в таком виде это хлам, а не приложение».

Скриншот приложения

При этом на устройствах с Android 8.0 все работает как надо — кнопки есть. «Фонтанка» проверила.

На версии для устройств Apple другая проблема — полисы ОСАГО не опознаются автоматически по QR-коду. Приходится вводить вручную.

«Не работает поиск полиса по QR-коду (не находит), при этом при вводе вручную полис находится».

«Не находит по QR действующий полис в базе РСА. С сайта полис проверяется. Кроме того, при внесении номера серии вручную нет возможности нажать кнопку «Проверить».

«Фонтанка» провела эксперимент: один и тот же полис успешно опознавался на Android, а на телефоне iPhone выдавал сообщение «В АИС ОСАГО отсутствует действующий полис с серией и номером. Попробуйте отсканировать еще раз». При этом вручную его добавить получилось.

В комментариях представители РСА просят всех жалобщиков писать им письма:

«Уважаемый пользователь! Если у Вас возникли сложности при взаимодействии с мобильным приложением, Вы можете обратиться в службу технической поддержки по адресу mp_rsa@autoins.ru. В письме просим подробно описать проблему (желательно приложить скриншоты, указать марку и модель Вашего устройства, а также наименование и версию операционной системы)».

Читатель Максим написал, но в ответ ему лишь пришло предложение звонить на горячую линию. «Фонтанка» смогла дозвониться до заместителя исполнительного директора союза Сергея Ефремова. Он заверил, что все должно работать, и включил на громкую связь технических специалистов.

Вместе они сообщили корреспонденту, что у них в Москве все включается, распознается и работает. И объяснили, что они проводят тестирование своего детища на разных моделях телефонов, и проблемы, о которых им пишут, у них не подтверждаются.

«Мы все проверяли, у нас были проблемы на стыке с Госуслугами 1 числа несколько часов. Проблема с QR-кодом не подтвердилась ни разу. А в остальные дни у нас ничего не подтверждалось», – заверил собеседник «Фонтанки».

Редакция сориентировала пресс-службу РСА, где искать проблемы, но предупреждает читателей: на приложение надейся, но будь готов оформить ДТП ручками.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»