«Никто не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения». Генпрокурор Украины отрицает связь с импичментом президента США

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что на него не оказывалось давление в каком-либо уголовном производстве, в том числе по делу компании Burisma, где работал сын вице-президента США Джо Байдена – Хантер.

«Никто ни из заграничных, ни из отечественных чиновников, политиков не звонил мне и не пытался повлиять на мои решения относительно конкретных уголовных производств», – цитирует в пятницу, 4 октября, «Интерфакс-Украина» ответ Рябошапки на вопрос журналистов, просил ли кто-либо, в том числе личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани, расследовать возможную причастность сына экс-вице-президента Байдена к незаконной деятельности.

В ответ на вопрос о том, располагает ли генпрокурор свидетельствами правонарушений со стороны Хантера Байдена, Руслан Рябошапка сказал, что у него такой информации нет, сообщает Reuters.

В минувший четверг, 3 октября, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин подтвердил, что был вынужден прекратить расследование в отношении украинской компании Burisma, членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена — Хантер, — под давлением со стороны администрации Соединенных Штатов, когда нынешний главный кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден работал в Белом Доме.

В конце сентября после намёков Дональда Трампа на связи семьи Байденов с коррупцией за рубежом, в том числе на Украине, демократы в нижней палате американского парламента запустили процедуру импичмента президента из-за его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Якобы Трамп шантажировал украинского коллегу отказом от государственной помощи, если Зеленский не возобновит расследование по делам Хантера Байдена на Украине.

25 сентября администрация Трампа опубликовала стенограмму его переговоров с Зеленским, где американский президент действительно просил украинского коллегу присмотреться к делам семьи Байденов, но угрозы отказа в американской помощи в этом контексте не звучало. Это подтвердили в минюсте США.

В разговоре с Зеленским Трамп настаивал на контактах со своим адвокатом Джулиани, который посетил Киев после разговора двух лидеров. В ответ украинский лидер выразил готовность помогать президенту США после утверждения нового украинского генпрокурора, который будет человеком Зеленского «на 100%». Руслан Рябошапка был утверждён на посту генпрокурора в конце августа.

Импичмент Трампа нужен демократам, чтобы отвлечь внимание избирателей от скандала с сыном Байдена, ранее поясняла «Фонтанке» руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Виктория Журавлева.

«Демократы играют ва-банк. Этот скандал может активизировать электорат Трампа. Если кто-то из его электората в последнее время сомневался, как голосовать, то сегодня вся его основная база пойдёт голосовать на 100%. И голосовать она будет за Трампа», — считает американист.