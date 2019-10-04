Старикам тут не место. Прокуратура через суд требует закрыть «комнаты» для престарелых в жилой многоэтажке на Дальневосточном

Участь хостелов постигла частный дом престарелых, обосновавшийся в жилой высотке в Невском районе Петербурга. Под пансионат переделали квартиру, отдельным входом не озаботились.

Как сообщает горпрокуратура 4 октября, кандидатом на выселение стал пансионат «Добрые руки», в который представители ведомства нагрянули с проверкой. По утверждению ведомства, пожилых постояльцев принимают в квартире на 18-м этаже на Дальневосточном проспекте, но, как сказано на сайте заведения, не больше восьми разом. В распоряжении пожилых клиентов три комнаты, общая гостиная, домашняя еда, выезды в парки и забота. За сутки просят 1300 рублей, только дневное пребывание обходится дешевле.

Судя по релизу прокуратуры, СанПиН в пансионате не игнорируют, но без нареканий не обошлось: «В нарушение законодательства собственник квартиры не перевел помещение в состав нежилого фонда. Вход в помещение дома престарелых «Добрые руки» осуществляется через общий подъезд, без учета интересов граждан, проживающих в доме. Отдельный вход отсутствует».

Итогом стало исковое заявление, в котором от ИП требуют освободить квартиру от дома престарелых.

«Добрые руки» открыла Юлия Комарова. Как индивидуальный предприниматель она зарегистрировалась в 2013 году. Основной пансионат находится в Пушкине, гостей принимают также в квартире. Филиал на Дальневосточном, 6, корпус 1, работает с ноября 2017 года.

На своей странице пансионат регулярно делится буднями и праздниками своих постояльцев. Одна из них недавно отметила 103-летие. В немногочисленных отзывах «Добрые руки» называют уютным местом, хвалят чистоту, дружелюбие и вкусную еду. В разговоре с «Фонтанкой» Юлия предположила, что надзор с кандидатом на закрытие ошибся: «Проверку прокуратуры и Роспотребнадзора мы прошли летом, претензий предъявлено не было. И в релизе говорится про 18-й этаж, мы находимся на восьмом».