«Спите быстрее». Арнольд Шварценеггер поделился секретом на полмиллиона с посетителями форума «Синергии». Те недовольны организацией

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер выступил 4 октября перед участниками форума школы бизнеса «Синергия» на «Газпром Арене» с 30-минутной лекцией о том, как быть успешным. Один из главных советов звезды – спать не дольше шести часов в день. «Тогда у вас останется 18 часов на достижение целей, – сказал актёр. – Спите быстрее!» Второй совет Шварценеггера касался работы над собой. «Каждый день в течение часа занимайтесь изучением того, чем вы интересуетесь, – сказал он. – Читайте книги о музыке, если вы интересуетесь музыкой. В году 365 дней – и столько часов у вас будет на саморазвитие». Также легендарный исполнитель роли Терминатора посоветовал ставить перед собой только высокие цели, не размениваясь на мелкие, не бояться неудачи и после каждого падения находить в себе силы, чтобы подняться на ноги.

Ранее участники форума в социальных сетях жаловались на качество звука в чаше стадиона, также для многих гостей из других городов сюрпризом стало то, что подъехать на такси прямо к входной группе «Газпром Арены» невозможно из-за перекрытий проезда.

Форум школы бизнеса «Синергия» проходит в Петербурге 4 и 5 октября. Билеты для участников стоили от 5 до 500 тысяч рублей.