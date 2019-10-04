«Спите быстрее». Арнольд Шварценеггер поделился секретом на полмиллиона с посетителями форума «Синергии». Те недовольны организацией
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер выступил 4 октября перед участниками форума школы бизнеса «Синергия» на «Газпром Арене» с 30-минутной лекцией о том, как быть успешным. Один из главных советов звезды – спать не дольше шести часов в день. «Тогда у вас останется 18 часов на достижение целей, – сказал актёр. – Спите быстрее!» Второй совет Шварценеггера касался работы над собой. «Каждый день в течение часа занимайтесь изучением того, чем вы интересуетесь, – сказал он. – Читайте книги о музыке, если вы интересуетесь музыкой. В году 365 дней – и столько часов у вас будет на саморазвитие». Также легендарный исполнитель роли Терминатора посоветовал ставить перед собой только высокие цели, не размениваясь на мелкие, не бояться неудачи и после каждого падения находить в себе силы, чтобы подняться на ноги.
Ранее участники форума в социальных сетях жаловались на качество звука в чаше стадиона, также для многих гостей из других городов сюрпризом стало то, что подъехать на такси прямо к входной группе «Газпром Арены» невозможно из-за перекрытий проезда.
Это фиаско, друг!!!! Ситуация такая! Звук просто трэш! За синхронку заплатили, но не получили! Говорят, что закончились наушники!!!! Народ негодует!!!! Есть вариант установить приложение! Установила! Без наушников не работает!!!!!! Эх! Рано я порадовалась! Я тоже негодую!!! #синержиглобалфорум #газпромарена #шварцнегер #спб #питер #впитережить #ОльгаЧервоненко
Форум школы бизнеса «Синергия» проходит в Петербурге 4 и 5 октября. Билеты для участников стоили от 5 до 500 тысяч рублей.
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