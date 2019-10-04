Посол Ирана вызван в российский МИД из-за задержания журналистки Юлии Юзик

Справка:

Юлия Юзик родилась 23 февраля 1981 года в Донецке Ростовской области. Училась в Ростовском государственном университете и работала репортером в региональном корпункте «Комсомольской правды».

С октября 2001 года живет в Москве. В столице Юзик работала в редакции «Комсомольской правды» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями.

В ноябре 2003-го издательство «Ультра.Культура» выпустило ее книгу «Невесты Аллаха», которая переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу «Бесланский словарь». В этих книгах Юзик занимала, по мнению критиков, «протеррористическую позицию». Федеральная власть в книгах Юзик предстает в роли оккупанта.

Женщина неоднократно признавалась, что ей импонирует фигура Джохара Дудаева и так называемая «Чеченская Республика Ичкерия».

Баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана в 2016 году.