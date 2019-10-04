Посол Ирана вызван в российский МИД из-за задержания журналистки Юлии Юзик
Российский МИД вызвал посла Ирана в связи с задержанием журналиста Юлии Юзик в Тегеране. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки», – написала Захарова в Facebook.
Напомним, о задержании россиянки стало известно сегодня, 4 октября. Ее бывший муж журналист Борис Войцеховский заявил, что Юзик предъявили якобы сотрудничество с израильскими спецслужбами, и ей грозит до 10 лет заключения. Информацию подтвердил пресс-атташе дипмиссии РФ Андрей Ганенко, он заявил журналистам: «Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией».
Справка:
Юлия Юзик родилась 23 февраля 1981 года в Донецке Ростовской области. Училась в Ростовском государственном университете и работала репортером в региональном корпункте «Комсомольской правды».
С октября 2001 года живет в Москве. В столице Юзик работала в редакции «Комсомольской правды» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями.
В ноябре 2003-го издательство «Ультра.Культура» выпустило ее книгу «Невесты Аллаха», которая переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу «Бесланский словарь». В этих книгах Юзик занимала, по мнению критиков, «протеррористическую позицию». Федеральная власть в книгах Юзик предстает в роли оккупанта.
Женщина неоднократно признавалась, что ей импонирует фигура Джохара Дудаева и так называемая «Чеченская Республика Ичкерия».
Баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана в 2016 году.