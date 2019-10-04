В Петербурге будут раздельно собирать мусор

В Петербурге в субботу, 5 октября, пройдёт очередная акция по раздельному сбору отходов, организованная экологическим движением «РазДельный Сбор» при содействии комитета по благоустройству. В акции также примет участие «Благотворительная больница», волонтёры которой будут собирать лекарства для нуждающихся.

Временные пункты приема отходов для последующей переработки будут работать в 15 районах города. С актуальными адресами можно ознакомиться здесь.

Организаторы отмечают, что с июля на акциях закончился приём стекла, макулатуры, ПЭТ и металла во многих районах. Список адресов, на которых не принимается та или иная фракция, здесь.

На пунктах приёма опытные волонтёры помогут новичкам разобраться в особенностях маркировок и видах вторсырья. Принимаемое вторсырье должно быть чистым, сухим и сплющенным до минимального объема, макулатуру следует перевязывать верёвкой или складывать в картонные коробки. Полный список и правила сортировки вторсырья можно найти в инструкции.

Организаторы рассказали, что их работа не ограничивается рамками акций, которые проводятся ежемесячно.

«Приём макулатуры, стекла и пэта на акциях «РазДельного Сбора» уже завершён, однако для нас работа только начинается. Волонтёры нашего отдела помогают жителям, управляющим компаниям и заготовителям эффективно сотрудничать по вопросу внедрения придомового раздельного накопления отходов (РНО). Мы находимся в постоянном поиске новых решений, взаимодействуем с муниципальными, районными и городскими властями и уже видим первые результаты своей работы. Более 5000 человек выразили готовность инициировать раздельный сбор в своём дворе и получили от «РазДельного Сбора» пошаговое руководство к действию. Около 30 компаний-заготовителей и переработчиков подтвердили, что готовы обслуживать контейнеры для придомового РНО. Для помощи УК и ТСЖ были составлены и распространены специальные Методические рекомендации. Для того, чтобы помочь всем участникам диалога договориться, «РазДельный Сбор» сформировал Отдел содействия внедрению РНО. И это очевидный шаг вперёд, ведь главная задача нашего движения состоит в том, чтобы раздельный сбор стал общепринятым и существовал на постоянной основе, а не в формате ежемесячных акций», – говорят активисты.

В предстоящей акции также примет участие «Благотворительная больница». Её организовали по своей инициативе петербургские врачи, фельдшеры, медсёстры, которые предоставляют бесплатную медицинскую помощь тем, кто по разным причинам не может обратиться в больницу самостоятельно. Специалисты лечат в ночном приюте благотворительной организации «Ночлежка», в пунктах обогрева, принимают пациентов во время рейсов «Ночного автобуса», а также оказывают медицинскую помощь бездомным людям на улицах нашего города.

В ходе акции врачи будут собирать лекарства с актуальным сроком годности и очки с любыми диоптриями в хорошем состоянии. Адреса, где будут находится волонтёры «Благотворительной больницы», а также список необходимых медикаментов здесь.