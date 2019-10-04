Setl Group на три месяца раньше завершил строительство четвертой очереди ЖК «Невские паруса»

Setl Group

Setl Group на три месяца раньше ввел в эксплуатацию четвертую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. В новом доме представлены видовые квартиры, из которых открывается панорама Невы.

Дому присвоен адрес – Советский пр, д.36, корп.2, строение 1. В пяти секциях – 1387 квартир различного метража и планировочных решений и встроенно-пристроенная подземная автостоянка. Квартиры в этом доме обладают видовыми характеристиками – фасады дома выходят на набережную Невы, а из окон открываются прекрасные виды на реку и Невский лесопарк.

В полностью благоустроенных дворах девелопер предусмотрел все необходимое для комфортного отдыха. В частности, во дворах нового дома – целых 7 площадок, среди которых детские, 2 физкультурные, гандбольная и зона со столами для игры в пинг-понг. Радуют глаз серая спирея, белый дерен, барбарис, сирень, кизильник – всего высажено около 430 кустарников.

На территории жилого комплекса уже работает муниципальный детский сад, введенный в эксплуатацию в прошлом году. В трехэтажном здании есть бассейн, музыкальные и спортивные залы. Фасады детского сада оформлены в бежевых тонах с яркими зелено-голубыми вставками, а стены внутренних помещений украшены видами Петербурга и изображениями мультипликационных героев, чтобы дети с радостью возвращались в садик. Во дворе создана игровая зона со спортивными площадками, высажены деревья и кустарники.

Девелопер также благоустроил берег реки рядом с жилым комплексом, сохранив первозданную красоту живописного места. Застройщик проложил прогулочную дорожку, высадил белый дерен, создал песчаный спуск к воде, с которого теперь можно любоваться водной гладью реки. На берегу выделены отдельные рекреационные зоны – площадки из террасной доски – с возможностью организовать там место для отдыха, временное летнее кафе и площадку для игры в пляжный волейбол.

А рядом с набережной оборудована необычная детская площадка – возведен детский «морской порт» с кораблем и катерами, установлены скамейки, качели и фонари.

Эксклюзивным брокером проекта «Невские паруса» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" – застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations