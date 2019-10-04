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Строительство
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04.10.2019 14:03
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Setl Group на три месяца раньше завершил строительство четвертой очереди ЖК «Невские паруса»

Setl Group на три месяца раньше завершил строительство четвертой очереди ЖК «Невские паруса»

Setl Group

Setl Group на три месяца раньше ввел в эксплуатацию четвертую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. В новом доме представлены видовые квартиры, из которых открывается панорама Невы.

Дому присвоен адрес – Советский пр, д.36, корп.2, строение 1. В пяти секциях – 1387 квартир различного метража и планировочных решений и встроенно-пристроенная подземная автостоянка. Квартиры в этом доме обладают видовыми характеристиками – фасады дома выходят на набережную Невы, а из окон открываются прекрасные виды на реку и Невский лесопарк.

В полностью благоустроенных дворах девелопер предусмотрел все необходимое для комфортного отдыха. В частности, во дворах нового дома – целых 7 площадок, среди которых детские, 2 физкультурные, гандбольная и зона со столами для игры в пинг-понг. Радуют глаз серая спирея, белый дерен, барбарис, сирень, кизильник – всего высажено около 430 кустарников.

Setl Group

На территории жилого комплекса уже работает муниципальный детский сад, введенный в эксплуатацию в прошлом году. В трехэтажном здании есть бассейн, музыкальные и спортивные залы. Фасады детского сада оформлены в бежевых тонах с яркими зелено-голубыми вставками, а стены внутренних помещений украшены видами Петербурга и изображениями мультипликационных героев, чтобы дети с радостью возвращались в садик. Во дворе создана игровая зона со спортивными площадками, высажены деревья и кустарники.

Девелопер также благоустроил берег реки рядом с жилым комплексом, сохранив первозданную красоту живописного места. Застройщик проложил прогулочную дорожку, высадил белый дерен, создал песчаный спуск к воде, с которого теперь можно любоваться водной гладью реки. На берегу выделены отдельные рекреационные зоны – площадки из террасной доски – с возможностью организовать там место для отдыха, временное летнее кафе и площадку для игры в пляжный волейбол.

А рядом с набережной оборудована необычная детская площадка – возведен детский «морской порт» с кораблем и катерами, установлены скамейки, качели и фонари.

Эксклюзивным брокером проекта «Невские паруса» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" – застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

 

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