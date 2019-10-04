«Нексия» приехала в отбойник на Приморском шоссе. Водителя увезли с тяжелыми травмами

Водитель легковушки не справился с управлением автомобилем в Приморском районе Петербурга и отправился в больницу. ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около половины десятого утра 4 октября в поселке Лисий Нос. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia 2011 года выпуска, двигаясь по Приморскому шоссе в сторону Сестрорецка, врезался в разделительное ограждение.

В результате аварии автомобилиста госпитализировали в тяжелом состоянии, пассажиров в машине не было. ГИБДД ведет проверку и устанавливает обстоятельства ДТП. Очевидцев у аварии нет, камер на месте тоже не установлено.