Патрушев заявил о четырех сорванных терактах в центре России. Задержано более сотни человек

Четыре теракта в областных центрах ЦФО предотвратили в 2019 году. Преступления сорваны в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже, заявил 4 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он провел в Туле выездное совещание по вопросам безопасности в Центральной России.

«За восемь месяцев текущего года [в ЦФО] предотвращено пять преступлений террористической направленности, в том числе четыре террористических акта, планировавшихся в Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже. Задержано 152 лица, причастных к террористической деятельности», – приводит слова Патрушева ТАСС.

Он заявил о «продолжающейся активности международных террористических организаций», попытках проникновения боевиков в Россию. В этих условиях «критически важно» защитить от терактов объекты, территории, особенно места массового пребывания людей.

«В первом полугодии текущего года выявлено почти 13 тыс. нарушений требований антитеррористической защищенности», – указал секретарь Совбеза на недостатки в Центральном округе.

По его подсчетам, 11% мест массового пребывания людей в округе не прошли соответствующее обследование и категорирование, а 22% не имеют паспортов безопасности. Наихудшая ситуация – в Тверской, Липецкой, Владимирской и Калужской областях.

Напомним, последняя новость от Национального антитеррористического комитета была 13 сентября. В городе Чегем в Кабардино-Балкарии оцепили частный дом, где впоследствии уничтожили боевиков. В НАК заявили, что те готовились к терактам в республике.