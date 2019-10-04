Что ждёт Петербург совсем скоро: в соцсетях показывают снег у границы города

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное»/vk.com

Снегопад стремительно приближается к Санкт-Петербургу. Несколько часов назад в соцсетях появились фотографии заснеженной Карелии, потом Приозерского района Ленобласти. А сейчас белым-бело уже и во Всеволожском районе, который граничит с городом, рассказывают и показывают в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Карта «Яндекс.Погоды» демонстрирует приближение мощного фронта с севера. Он уже охватил Финляндию, там вовсю лепят снеговиков.

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При этом мурманчане в паблике «Мурманск ДТП и ЧП» пишут: «Сегодня ночью приехали из Санкт-Петербурга. Дорога хорошая. Снега и льда нет».

В Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается плюсовая температура и небольшие осадки: днём до плюс 5–6 градусов, ночью около плюс 1.