«Не стоит затягивать этот вопрос». Матвиенко предлагает обложить всех самозанятых налогом уже в 2020 году

Распространить опыт по взиманию налога на самозанятых на всю Российскую Федерацию уже с 2020 года предложила в пятницу, 4 октября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Представительница Смольного в верхней палате Федерального собрания сообщила, что в рамках эксперимента в пилотных регионах в качестве самозанятых налогоплательщиков зарегистрировалось уже более 200 тысяч человек (в мае, по данным ФНС, их было всего 60 тысяч. – Прим. ред.).

«Специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя», – цитирует Матвиенко «Интерфакс». «Мне кажется, не стоит затягивать этот вопрос, который давно надо было решать», – добавила сенатор.

Эксперимент по выявлению самозанятых, готовых раскрыть свои доходы перед государством, стартовал в начале 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также республике Татарстан. Закон, который для получения особого налогового режима легализовал использование лишь мобильного приложения «Мой налог», был принят в 2018 году.

Физическое лицо в таком режиме отношений с государством платит 4% от доходов, полученных с физических лиц, и 6% от доходов с ИП и юрлиц. Схема работает, только если самозанятый зарабатывает не более 2,4 млн рублей в год (200 тысяч рублей в месяц), не имеет работодателя и не привлекает наемных работников по трудовым договорам.

Весной ЦБ РФ рекомендовал банкам составлять специальные досье на самозанятых граждан из-за «необоснованных решений об отказах от проведения операций». Летом в Минфине сообщали о запросах на введение нового налога из Коми, Кемеровской, Липецкой, Псковской областей, а также Северного Кавказа.

По данным Федеральной налоговой службы, наиболее популярными видами деятельности самозанятых являются сдача квартир в аренду, перевозка пассажиров, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама. По экспертным оценкам, фактическое число самозанятых в стране превышает 20 млн человек.

Предложение Валентины Матвиенко прозвучало сегодня во время парламентских слушаний о параметрах бюджета на 2020—2022 годы. Документ, в частности, предполагает увеличение сборов с населения и несырьевых отраслей экономики, в то время как отчисления от нефтяной и газовой отрасли остаются на прежних уровнях. О рисках расчётов ведомства Антона Силуанова «Фонтанке» рассказывал бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко.

Само обсуждение налога на самозанятых сопровождали скандалы. Сенатор Валерий Рязанский на старте обсуждения инициативы заявлял, что самозанятых могут лишить пенсии и возможности выезжать за границу. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров был вынужден публично опровергать собственное заявление об планах изымать доходы у самозанятых в случае отказа от налога.