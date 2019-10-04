«Колыхать, полуправдить, половинить...» Спикер петербургского Законодательного собрания рассказал о своем понимании слова «телебонить»

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров пояснил, что имел в виду, когда призывал оппозицию «не телебонить». Цепочка выстраивается через «колыхать» и «раскалывать».

Комментарий главы городского парламента 4 октября разослала пресс-служба. По словам Макарова, он всегда критиковал оппозицию за ее привычку цепляться к словам.

«Я призываю оппозицию не искать скрытых смыслов в моем парламентском выступлении: их там нет, – заявил депутат. – Ничто так не сбивает все настройки нашей оппозиции, как патриотическая тема. А все потому, что правда глаза колет: страна спокойно и уверенно развивается, людей это устраивает, и за оппозицией они не идут. Вот за этой гранью равнодушия и плывут в одном синонимическом потоке все «загранные» действия: колыхать, полуправдить, половинить, подстрекать, провоцировать, интриговать и раскалывать. Через эти слова мы выходим на смысл слова «телебонить» – настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста. Несмотря на неудачи, продолжать в угоду своим целям настойчиво искать способы хоть как-то качнуть ситуацию, пошатнуть равновесие. И все это несмотря на устойчивое сопротивление со стороны абсолютного большинства людей».

В конце спикер еще раз повторяет сделанное ранее заявление: «Для революций ищите страну, которую не жалко. В Петербурге и России люди за вами не пойдут».

Напомним, 2 октября на заседании ЗакСа Макаров обратился к депутатам с речью по поводу начала парламентского сезона. В ней он напомнил о бархатных революциях и призвал депутатов не колыхать ситуацию. Отдельную реплику он адресовал депутату Максиму Резнику, который посетил митинг в поддержку политических заключённых в Москве. «Не может председатель комиссии по культуре зажигать с Навальным, – сообщил Макаров. – Вы хотите сюда повестку перенести? Город Санкт-Петербург спокойно живет последние годы. Зачем колыхать и телебонить?»