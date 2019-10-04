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Бизнес
04.10.2019 13:53
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Флагманский бутик обувной марки Christian Louboutin уступил место «Команде Путина»

На месте закрытого в июне 2018 года бутика Christian Louboutin в Москве в ближайшее время откроется магазин одежды с ивановскими ситцами и героями «Союзмультфильма» под брендов Aizel х Team Putin.

Приглашение на открытие временной точки продаж бутика Aizel x Team Putin 4 октября оказалось в распоряжении РБК. Там говорится, что при создании продукции этой марки использовались образцы ивановских принтов начала 20-го века и изображения из советских мультфильмов. «Союзмультфильм» подтвердил журналистам, что продал лицензию на использование образов своих персонажей для этой коллекции.

Team Putin – это одна из ветвей развития патриотического проекта хоккеиста Александра Овечкина «Команда Путина». Российские СМИ передают слова представителей движения о том, что использовать это наименование «в благих целях» может кто угодно.

Aixel – это марка предпринимательницы Айсель Айдын Кызы Трудел, владеющей несколькими брендовыми бутиками дорогой одежды и обуви. СПАРК помнит, что ранее её ИНН принадлежал Айсель Айдын Кызы Гусейновой, внучке видного азербайджанского политического деятеля. Кроме десятка других компаний, в 2015 году она стала учредителем ООО «КЛ Русси», зарегистрированном по адресу магазина на Большой Дмитровке, 18, стр. 2. Именно на эту фирму записаны два сайта, представлющие коллекции Christian Louboutin в России.

Если судить по бухгалтерским отчетам, дела у «КЛ Русси» шли из рук вон плохо. Выручка постоянно падала (с пиковых 530 млн рублей в 2016 году до 354 млн рублей в 2018-м), а выйти в прибыль ни разу не удалось. В прошлом году был зафиксирован рекордный для фирмы убыток – в 188,3 млн рублей.

В самом начале работы, в 2016 году, компания выплатила своей учредительнице 18,5 млн рублей дивидендов, при том, что убыток тогда составил 3,8 млн рублей. Деньги у фирмы тогда, видимо, были от полученного займа на 319 млн рублей. Долг на фирме висит до сих пор – в 2018 году только процентов пришлось уплатить на 14 млн рублей, а в графе заемные средства (краткосрочные) появилась цифра 349,5 млн рублей. Примерно такая же сумма – накопленный за три года работы убыток.

В плачевном с точки зрения финансов 2018 году «КЛ Русси» по бухгалтерской строчке «Оплата труда» провела 45 млн рублей при 26 сотрудниках в штате, то есть средняя зарплата по фирме (от директора до продавца) составляла около 144 тыс. рублей в месяц.

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