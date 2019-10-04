В МО «Остров Декабристов» взломали двери. Новый созыв депутатов пришел на работу

В муниципальном образовании «Остров Декабристов» на Васильевском острове 4 октября неизвестные люди спортивной наружности взломали двери. При вскрытии присутствовали муниципальные депутаты от «Единой России», которые утверждали, что пришли на работу. Трансляция событий ведется в группе «МО "Остров Декабристов". Живем на Васильевском».

При взломе присутствовала полиция. После проникновения в здание депутат Ольга Погосян заявила, что будет проведена опись имущества в кабинетах. Сотрудников МКУ «Декабрист», расположенного в этом же здании, которые не смогли предъявить удостоверения, на рабочие места пропускали избирательно.

В муниципалитете разворачивается конфликт между депутатами шестого созыва от «Единой России» и местной администрацией. Накануне шестеро из десяти депутатов (за исключением трех яблочников и самовыдвиженца Владимира Барканова) провели первое заседание совета, предварительно объявив его закрытым и выгнав местных жителей за двери.

По его итогам было объявлено, что тайным голосованием замглавы совета назначена директор по развитию УК «Возрождение» Ольга Погосян, а и.о. главы администрации — кандидат-самовыдвиженец Владимир Лузин.

Подъехавший на место событий и.о. главы администрации Сергей Литвинов, назначенный еще при предыдущем созыве, утверждает, что решение депутатов противоречит уставу муниципалитета. В частности, в нем говорится, что для избрания замглавы в голосовании должны принять участие не менее двух третей членов совета, в данном случае семеро. На заседании 3 октября присутствовали только шестеро.

Литвинов заявил, что не будет исполнять незаконные решения, сославшись на свой рабочий контракт, в котором сказано, что свои полномочия он осуществляет до избрания преемника в рамках конкурсной процедуры. Совет, в свою очередь, имеет право назначить местную администрацию только из числа действующих сотрудников. Лузин, утверждает Литвинов, был уволен еще в конце сентября.

Стороны предприняли неудачную попытку сесть за стол переговоров. После этого Погосян объявила, что поедет в прокуратуру писать заявления о недопуске на рабочее место и самозахвате.

Напомним, с Погосян связан скандал, разгоревшийся во время подсчета голосов на выборах. После обнаружения типографского брака на бюллетенях — едва заметной точки в окошке для галочки — был произведен пересчет, так как КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней — засчитывали брак за волеизъявление граждан. В результате Ольга Погосян потеряла часть голосов. После очередного ручного пересчета на ряде участков бюллетеней кандидаты от «Яблока» потеряли два кресла, а Погосян значительно улучшила свой результат, при этом наблюдатели заметили, что в бюллетенях галочки проставлены разными чернилами.

Трое депутатов от «Яблока» – Леонид Андрухов, Татьяна Муковникова и Николай Камилатов – после подведения итогов заявили, что считают результаты выборов сфальсифицированными и намерены добиваться справедливости.