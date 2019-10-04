Прокуратура обосновала приговор программисту Котову. Он нёс «реальную угрозу», мешая любоваться достопримечательностями

«Реальная угроза» выступлений активиста Константина Котова, которого приговорили к четырём годам колонии за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий, состояла в том, что он мешал людям проходить к достопримечательностям Москвы и по улицам города.

Как 4 октября пишут «Ведомости», ссылаясь на ответ прокуратуры на апелляционную жалобу адвокатов Котова, именно так в ведомстве объяснили «справедливость» меры пресечения. На выступлениях Котова якобы нарушались правила дорожного движения, а горожане не могли свободно проходить мимо.

Программист Константин Котов – второй осуждённый по «дадинской статье», 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), названной так по фамилии первого осужденного по ней активиста-оппозиционера Ильдара Дадина. 5 сентября Котова приговорили к четырём годам колонии. Рассмотрение дела заняло два дня. Аппеляции на приговор подали больше десятка адвокатов, каждый из которых работал за символическую сумму. Как отмечает «Медиазона», в деле Константина Котова следователи особо подчёркивали «угрозу», ведь, по решению Конституционного суда России в 2017 году, возбуждать уголовное дело только из-за нескольких акций подряд стало запрещено. Наказание может последовать, если выступления причинили или несли «реальную угрозу» причинения вреда людям, общественному порядку, имуществу, безопасности и другим «конституционно охраняемым ценностям».