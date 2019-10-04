Тарифы по сезону. Пулково хочет менять аэропортовые сборы в зависимости от спроса

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково, направила в Федеральную антимонопольную службу заявку на дорегулирование тарифов по рейсам в Москву и на международные направления. Ответ должен быть получен до конца года, рассказал 4 сентября на пресс-конференции заместитель генерального директора ВВСС Евгений Ильин. Предполагается, что воздушная гавань сможет повышать сборы во время высокого сезона и уменьшать во время низкого.

Сейчас тарифы для Пулково устанавливают антимонопольщики: будучи единственным аэропортом в Петербурге, он считается монополистом. При этом в ВВСС считают, что на московском направлении воздушная гавань конкурирует с поездами и автотранспортом, а на международных — с аэропортами Москвы и соседних стран.

В компании уверены, что изменение сборов не приведет у подорожанию авиабилетов: услуги аэропорта составляют 5–6% затрат перевозчика на обслуживание одного пассажира, пояснил Евгений Ильин.