Россияне стали чаще ездить в Лаппеенранту. Турпоток через "Брусничное" вырос на 10%

Трансграничный трафик между Россией и Финляндией в январе – сентябре 2019 года увеличился на 4,5%, до 7 млн пересечений. Об этом 4 октября сообщает Пограничная охрана Финляндии.

В количественном выражении туропоток особенно вырос на МАПП "Нуйямаа-Брусничное" – на 10%. Этим пунктом пропуска пользуются в основном россияне, которые ездят на шопинг в Лаппеенранту одним днём. На "Нуйямаа" приходится 31% всего пассажиропотока с Россией.

В процентном соотношении особенно активизировался в сравнении с прошлым годом железнодорожный трафик: на ЖДПП "Вайниккала" зафиксирован 16-процентный прирост. Пассажиропоток "Аллегро" (Петербург – Хельсинки) и "Льва Толстого" (Москва – Хельсинки) приблизился к полумиллиону.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2019 года в отелях Финляндии россияне провели почти 600 тысяч ночей. Это самый большой показатель среди иностранных туристов, однако за год он снизился на 2%.