Россияне стали чаще ездить в Лаппеенранту. Турпоток через "Брусничное" вырос на 10%
Трансграничный трафик между Россией и Финляндией в январе – сентябре 2019 года увеличился на 4,5%, до 7 млн пересечений. Об этом 4 октября сообщает Пограничная охрана Финляндии.
В количественном выражении туропоток особенно вырос на МАПП "Нуйямаа-Брусничное" – на 10%. Этим пунктом пропуска пользуются в основном россияне, которые ездят на шопинг в Лаппеенранту одним днём. На "Нуйямаа" приходится 31% всего пассажиропотока с Россией.
В процентном соотношении особенно активизировался в сравнении с прошлым годом железнодорожный трафик: на ЖДПП "Вайниккала" зафиксирован 16-процентный прирост. Пассажиропоток "Аллегро" (Петербург – Хельсинки) и "Льва Толстого" (Москва – Хельсинки) приблизился к полумиллиону.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2019 года в отелях Финляндии россияне провели почти 600 тысяч ночей. Это самый большой показатель среди иностранных туристов, однако за год он снизился на 2%.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.