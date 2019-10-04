Лоукостеры не подрежут Аэрофлот: Минтранс может ограничить свободу неба иностранным авиаперевозчикам

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», управляющая аэропортом Пулково, раскрыла подробности переговоров с Минтрансом о предоставлении ей так называемой свободы воздуха — то есть снятия ограничений на полеты иностранных компаний.

Как рассказал 4 октября на пресс-конференции заместитель генерального директора ВВСС Евгений Ильин, чтобы не нарушать интересы российских перевозчиков, правительство рассматривает введение ограничений. Например, предполагается, что зарубежные операторы не смогут летать в города, куда из Пулково летают российские компании.

Вопрос о статусе «открытого неба», которого Пулково добивалось уже несколько лет, вернулся на повестку дня после введения в Петербурге электронных виз. Особый режим даст иностранным перевозчикам возможность летать из Северной столицы не только в свою страну, но и в другие, и тем самым расширить сеть.

Предложением уже заинтересовались лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air. Куда именно они хотят летать, Пулково не раскрывает. 25 сентября ВВСС сообщили, что в заявке, которая подана в Минтранс, 33 страны. Среди них соседние государства Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) и Северной Европы (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия). Немало в перечне курортных направлений: Италия, Испания, Португалия, Кипр, Мальта, Греция, Болгария, Хорватия. Также довольно хорошо представлены «бюджетные» страны Балканского полуострова (Сербия, Македония, Словения, Румыния) и центральной и восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия). Не были забыты и основные страны Западной Европы: в списке в полном составе Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), а также Австрия, Германия, Швейцария и Франция. Вошли в заявку также Ирландия и Великобритания, хотя для последней режима электронных виз не предусмотрено. Единственной неевропейской страной в перечне стал Израиль.