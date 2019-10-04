Элитные посёлки под Петербургом лишились съездов на дорогу. Их срыли КамАЗы дорожников

Жители элитных коттеджных посёлков «Бельведер Парк» и «Южный Версаль» к югу от Санкт-Петербурга, в Ломоносовском районе Ленинградской области, больше не будут выезжать на региональные трассы, подвергая опасности жизни водителей машин и автобусов, сообщили «Фонтанке» 4 октября в пресс-службе областного дорожного комитета.

КамАЗы и экскаватор Пригородного дорожно-эксплуатационного управления по предписанию ГКУ «Ленавтодор» ликвидировали несанкционированные съезды от посёлков к автодорогам Новый Петергоф – Низино – Сашино и Анташи – Ропша – Красное Село. По пути к посёлкам дорожники перерыли съезд к незаконной свалке в деревне Дятлицы.

«Ленавтодор» намерен через суд взыскать затраты на демонтаж съездов и восстановление элементов дороги.

Незаконные съезды разрушают конструктив трассы и представляют серьёзную угрозу для едущих по ней людей. Часто при выезде на дорогу с такого съезда машина сразу же попадает на полосу встречного движения, отмечают в комитете.