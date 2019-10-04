«Мы воду никуда не сливали». Подрядчик по уборке метро отрицает официальную версию о потопе на «Дунайской»

В компании «Люкссервис», которая занимается уборкой станций петербургского метро, сообщили, что не заливали эскалаторы на «Дунайской». Ранее о промашке подрядчика сообщили в самой подземке и в «Метрострое».

Комментарий «Фонтанке» 4 октября дала гендиректор и совладелец «Люкссервиса» Вероника Писарева. «Нет, это не правда, неправильная у вас информация, – сообщила она. – Никто никуда воду не сливал. У нас есть акт совместно с метрополитеном, где ничего подобного нет. Пока обсуждать это не готова». На вопрос, есть ли у нее своя версия произошедшего, Писарева ответила: «Я этими помещениями не распоряжаюсь и не знаю, что там произошло, но воду мы никуда не сливали».

Напомним, «Дунайская» «протекла» накануне, сразу после открытия трех новых станций фиолетовой линии метро. В telegram-каналах появилась версия о диверсии, так как над промокшим эскалатором находятся только технические помещения. Вскоре Петербургский метрополитен опубликовал разъяснения, из которых следовало, что виноваты подрядчики по клинингу: «Данный случай не связан с пусковыми мероприятиями. Имела место банальная халатность персонала подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию. Сотрудники слили воду в не предназначенное для этого место».

«Метрострой», в свою очередь, уточнил, что причина — слив воды с полотерных машин в трапы, расположенные в техническом помещении, «в то время как, согласно проекту, сливные трапы для сбора большого объема воды, в том числе для слива воды с уборочных машин, расположены в пассажирских зонах».

«Фонтанка» писала о том, что компания «Люкссервис» является традиционным подрядчиком по уборке вестибюлей, платформ и технических помещений петербургской подземки. Очередной трехмиллиардный контракт на 4 года предприятие получило в начале 2019-го. В том, что речь идет именно о ней, не дает сомневаться комментарий аппарата вице-губернатора Эдуарда Батанова, в котором говорится о халатности подрядчиков на «Дунайской». Название там не фигурирует, однако есть фраза: «Это специализированная организация, которая производит уборку всех станций метрополитена».